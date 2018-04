chancela do Grupo Porto Editora dedicada aos novos nomes da literatura portuguesa, vai disponibilizar gratuitamente os mais de 80 títulos que compõem o respetivo catálogo.

" Cada leitor poderá escolher um título e descarregá-lo gratuitamente", informa a editora numa nota enviada ás redacções.

Na mesma nota, a Porto Editora justifica a iniciativa com a importância de "desenvolver os índices de leitura no nosso país" e de " se apostar em novos autores de língua portuguesa" , isto numa altura em que " o sector do livro em Portugal enfrenta grandes desafios".