Sugestões Project Syndicate: Nove livros que merecem um lugar na sua estante

A newsletter "PS Read More", que pertence ao Project Syndicate - organização internacional de media que reúne análises de pensadores de relevo sobre uma variedade de tópicos globais - divulgou uma listagem de livros que, de acordo com muitos dos seus colunistas, merecem um lugar na nossa estante.

A Monetary and Fiscal History of the United States, 1961-2021

de Alan S. Binder





Allan S. Binder conta-nos a história da política económica dos Estados Unidos da América ao longo de um período de tempo que teve início na era de John F. Kennedy, presidente dos EUA de 1961 a 1963, e que vai até à pandemia da Covid-19 e à presidência de Joe Biden. O autor, e também economista, recorre à sua experiência pessoal para fazer uma análise a 60 anos de política monetária e orçamental do país norte-americano.

Destined for War: Can America and China Escape Thucydide’s Trap?

de Graham Allison





Com as relações sino-americanas no seu ponto mais baixo em décadas, crescem os receios de que as tensões – especialmente em relação a Taiwan – possam desencadear um conflito violento. Graham Allison, cientista político norte-americano, combina o passado e o presente para explicar o que é a "thucydide’s trap", termo que descreve a tendência para o surgimento de uma guerra quando uma potência emergente ameaça substituir uma potência consolidada a nível internacional.



Kevin Rudd explica como é que, neste livro, "os EUA e a China entraram numa competição estratégica, resultante de dinâmicas estruturais que colocam os dois países perante uma rivalidade perigosa".

The Dawn of Everything: A New History of Humanity

de David Graeber e David Wengrow





David Graeber, antropólogo, e David Wengrow, arqueólogo, estão por detrás da obra que promete trazer uma nova perspetiva acerca da história da humanidade e da evolução social. Abrangendo a atividade agrícola; o meio urbano; as origens do Estado, da democracia e da desigualdade, este livro revela-nos possibilidades para a emancipação humana.





Daron Acemoglu refere-se a este livro como sendo uma obra "fascinante e de amplo alcance". Já Kristin Ghodsee diz que "a grande proeza deste livro é a de forçar o leitor a reconhecer o quão tímidos e limitados os humanos se tornaram em termos de imaginação política". Acrescenta ainda que "se conseguirem terminar este livro, vão chegar ao fim com uma visão do mundo completamente alterada".

Thinking Fast and Slow

de David Kahneman





Este livro, da autoria de David Kahneman, psicólogo laureado com o Prémio Nobel da Economia, oferece ao leitor a oportunidade de desbravar o caminho da mente e introduz dois sistema que alteram o modo como pensamos.





De acordo com Antara Haldar, a leitura desta obra influenciou "fundamentalmente" a visão que tinha das instituições, sendo uma obra "extremamente eficaz em delinear o caminho para uma revolução da economia". Para Mark J.Roe, uma componente chave dessa revolução seria o reconhecimento das nossas respostas imediatas, o "fast thinking", que muitas vezes nos leva a cometer erros, como por exemplo aceitar uma narrativa apelativa em detrimento de uma melhor mas que aparenta ser mais complexa. Tal pode resultar em consequências devastadoras.

The Great Reversal: How America Gave Up on Free Markets

de Thomas Phillippon





Qual o motivo de os planos telefónicos nos EUA serem mais caros do que os na Europa? A procura de uma resposta a esta pergunta levou Phillippon numa jornada por entre alguns dos mais importantes debates relativos a este tema. E chegou a alcançar uma conclusão surpreendente: "os mercados americanos, que em tempos foram visto como um modelo a nível mundial, estão a desistir da concorrência saudável".





Angela Zhang considera que Phillippon "expõe a fragilidade do mercado livre através de uma análise quantitativa, enquanto demonstra que a regulamentação é uma ferramenta que pode ajudar a corrigir mercados falhados".

Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events

de Robert J. Shiller





Robert Shiller, também ele laureado com o Nobel da Economia, revela a forma como as narrativas influenciam acontecimentos económicos e o porquê de o pânico financeiro se espalhar como uma espécie de epidemia.





Mark Roe diz que "Shiller demonstra a forma como as narrativas económicas - que são aparentemente simples a partir do momento em que são credíveis - conseguem alterar decisões políticas". Stephen S.Roach considera que a lógica pode ser aplicada não só à crise financeira, ciclos de habitação e bolhas do mercados de ações, mas também à rivalidade entre os EUA e a China, com "a disseminação de narrativas falsas a acentuar o risco de um conflito".

The Avoidable War: The Dangers of a Catastrophic Conflict between the US and Xi Jinping’s China

de Kevin Rudd





Kevin Rudd, ao escrever esta obra, procura saber o que é que poderia levar a relação entre os EUA e a China a uma guerra. Além disso, o livro apresenta um quadro detalhado que permite aos dois países gerirem a sua concorrência ao longo da década que vivemos, apelidada pelo autor como uma década "perigosa", e ainda, cooperar nos desafios globais de forma a evitar uma conflito catastrófico.

Slouching Towards Utopia: An Economic History of the Twentieth Century

de J. Bradford DeLong





Brad DeLong, economista e autor de "Slouching Towards Utopia", conta-nos a história de como a explosão sem precedentes da riqueza material ocorreu. Um acontecimento sem precedentes que não só transformou o mundo como falhou, de acordo com o autor, em "entregar-nos à utopia".





"DeLong apresenta uma visão do período de 1870 a 2010 e explica as forças que iniciaram o progresso tecnológico e a expansão da riqueza da era moderna", escreve Saadia Zahidi. "Em vez de utopia, tivemos uma crise climática, depressão económica e recessões, incerteza permanente, desigualdade e profunda polarização social".

How China Escaped Shock Therapy: The Market Reform Debate

de Isabella M. Weber





Isabella M. Weber teve como objetivo chamar a atenção para um dos maiores debates económico-políticos do último século, "principalmente o problema dos reformadores chineses em recriar mercados". O livro aborda a disputa em torno das reformas económicas que moldaram o caminho da China. Mariana Mazzucato descreve o livro como sendo uma " fascinante história do capitalismo chinês, que apresenta perspetivas importantes".