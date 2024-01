Apenas dois países da UE conciliam meta da NATO para a defesa com contas saudáveis

Com a guerra na Ucrânia perto de cumprir dois anos, apenas nove dos 25 países europeus na NATO encerraram 2023 com mais 2% do PIB no orçamento para a defesa. Destes, só dois registaram níveis saudáveis de endividamento e saldo orçamental. Portugal ficou abaixo da meta.



Em 2014, os aliados comprometeram-se a gastar 2% do respetivo PIB no orçamento da defesa.







Entre os 25 países europeus da NATO, apenas dois conseguiram cumprir o compromisso de gastar 2% do PIB no orçamento para a defesa mantendo a solidez das finanças públicas em 2023. Sete países europeus já superam os 2%, mas mantêm valores na dívida pública ou no défice orçamental superiores aos limites estabelecidos pelo Tratado de Maastricht para as economias europeias. Portugal, em 2023, ficou pelos 1,5%.



