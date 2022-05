Portugal assina novos acordos de cooperação militar com a Roménia

Leia Também Força militar portuguesa partiu esta sexta-feira para missão da NATO na Roménia

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta quinta-feira na Roménia, onde se encontra em visita oficial e também às tropas portuguesas da NATO estacionadas no país, que ambos os governos são "indiscutivelmente apoiantes" da adesão do país de Leste ao Espaço Schengen, para facilitar a circulação dos romenos em direção a Portugal e do intercâmbio entre os dois povos."Identificamos novos domínios de cooperaçãp bilateral na área económica e da energia e as oportunidades que os PRR dois dois países nos oferecem de trabalharmos em conjunto e rentabilizarmos os apoios da UE", disse Costa em declarações conjuntas com o seu homólogo romeno.O primeiro primeiro sublinhou os "novos acordos de cooperação e defesa assinados na área militar, que os abrem novas perspetivas de aprofundamento desta relação"Costa lembrou a cooperação bilateral com a Roménia ao longo dos últimos anos na área da defesa com o programa de a aquisição, modernizaçã e treino dos F16.Sobre a presença das forças portuguesas da NATO, o primeiro-ministro diz que se trata de uma missão de defesa e dissuação no flanco Leste da Europa, o que no atual contexto de guerra na Europa, è mais importante do que nunca."A paz na Europa é uma urgência. A nossa fronteira de segurança começa na Roménia", rematou.