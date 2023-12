Peso da despesa das famílias com habitação “praticamente duplicou”

O peso dos encargos com habitação na despesa média das famílias portuguesas "praticamente duplicou" entre 2000 e 2022/2023, conclui o Instituto Nacional de Estatística.





A habitação concentrou 39% dos encargos, segundo os resultados provisórios do inquérito às despesas das famílias 2022/2023.





Embora o inquérito tenha sofrido alterações, o INE explica que através de fez um "exercício simplificado" para permitir comparações.





"O resultado mais evidente é o ganho de importância na estrutura da despesa média das famílias portuguesas dos encargos com a habitação que, entre 2000 e 2022/2023, praticamente duplicou", lê-se no destaque publicado esta quarta-feira.





Os dados mostram que o peso dos gastos associados à habitação, incluindo rendas, manutenção, eletricidade ou gás era de 19,8% em 2000, tendo passado para 26,6% em 2005/2006, para 29,2% em 2010/2011 e para 31,9% em 2015/2016, chegando aos 39% neste último inquérito relativo a 2022/2023.





"Em sentido oposto, o exercício de compatibilização da série temporal sugere que os encargos das famílias com alimentação e com vestuário e calçado perderam relevância na estrutura da despesa familiar, o que se estendeu, embora com menor expressão, à despesa com transportes e com acessórios, equipamento e manutenção associados à habitação", acrescenta o INE.





Os dados gerais concluem que dois terços do orçamento familiar são dedicados aos encargos associados à habitação (39,1%), alimentação (12,9%) e transportes (12,4%).



