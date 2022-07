"Running up That Hill" volta a render quase 4 milhões a Kate Bush mais de 30 anos depois do lançamento

Diretamente de 1985 para o mundo: A canção "Running Up That Hill" de Kate Bush voltou a fazer furor mais de 30 anos depois do seu lançamento.Desde que a música foi para o ar na Netflix, como banda sonora da série "Stranger Things" foi publicada em 1,8 milhões de vídeos no TikTok."Running up That Hill" foi transmitida 465 milhões de vezes em todo o mundo - 147 milhões de vezes só nos EUA -, de acordo com os dados da Luminate.A canção "viu um aumento de 16,867% no streaming, o que a levou a tornar-se a música mais ouvida, tanto nos EUA como no resto do mundo no início deste mês", revelou Rob Jonas, o CEO da Luminate, citado pela Quartz.O executivo estima que Kate Bush já tenha faturado 3,75 milhões de dólares em "royalties" entre 27 de maio, quando a quarta temporada de Stranger Things estreou, e 8 de julho.O (re)sucesso levou a canção a ocupar, ainda que por pouco tempo, o Billboard Global 200, estando atualmente em quinto lugar.Não é a primeira vez que a Internet consegue ressuscitar um clássico do outro século.Em outubro de 2020, "Dreams", lançada pelos Fleetwood Mac em 1977, voltou à ribalta do Billboard Hot 100, ocupando a 10ª posição, após um utilizador do TikTok publicar um vídeo a andar de stake e a beber um sumo enquanto cantava a canção com 45 anos de história.