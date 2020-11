Como vai funcionar o IVAucher?

O IVAucher foi lançado no âmbito do Orçamento do Estado para 2021 e conta com uma verba de 200 milhões de euros para fomentar o consumo nos setores da restauração, alojamento e cultura.

