ONU está mais otimista e prevê economia da zona euro a crescer 4% este ano

As Nações Unidas estão mais otimistas para o crescimento da zona euro, projetando uma expansão de 4% este ano, desacelerando para 2,5% em 2023, segundo os dados divulgados esta quinta-feira.De acordo com o relatório "Situação e Perspetivas Económicas Mundiais das Nações Unidas (WESP) 2022", o crescimento dos países da moeda única deverá desacelerar até 2023. No entanto, a organização melhorou as projeções para este ano em 1,4 pontos percentuais (pp.) face ao último relatório.Por outro lado, cortou as projeções de expansão em 2021 para 4,7%, menos 0,3 pp. do que anteriormente.Para o total dos 27 Estados-membros da União Europeia, as Nações Unidas esperam um crescimento de 3,9% este ano e de 2,6% em 2023, após uma retoma de 4,7% no ano passado."As perspetivas para as economias europeias para 2022 são mistas", refere o relatório, explicando que o crescimento pode desacelerar devido aos efeitos base mais fracos e ao início da redução gradual dos estímulos.Contudo, assinala, os países da União Europeia deverão começar a beneficiar da combinação do orçamento plurianual de 2021 a 2027 e do Mecanismo de Recuperação e Resiliência.A instituição sublinha ainda que a inflação, que se tornou negativa em muitos países europeus em 2020, acelerou acentuadamente no segundo semestre de 2021, fixando-se acima da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE). Este cenário é explicado, em parte, pelo aumento dos custos das matérias-primas e da energia, aliado às rupturas nas cadeias de abastecimento, e "embora alguns desses fatores sejam considerados transitório", existe "o risco de um período mais longo do que o previsto de inflação acima da meta" na zona euro.