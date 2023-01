Von der Leyen e Costa discutiram apoio à Ucrânia e oportunidades de comércio com Mercosul

A presidente da Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira à noite que discutiu com o primeiro-ministro português o apoio da União Europeia (UE) à Ucrânia e as oportunidades de comércio com o Mercado Comum do Sul (Mercosul)."Foi um prazer estar com António Costa. Em antecipação do próximo Conselho Europeu discutimos a competitividade, as oportunidades de comércio entre a UE e o Mercosul, assim como o apoio à Ucrânia", escreveu Ursula von der Leyen na rede social Twitter.A presidente da Comissão Europeia acrescentou que durante a reunião com o primeiro-ministro também abordaram a aplicação do plano de recuperação da União Europeia pós-pandemia (a apelidada 'bazuca' que está por detrás do financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência de cada Estado-membro), dizendo ser "crucial para Portugal, crucial também para a Europa como um todo".A publicação é acompanhada por um curto vídeo de um aperto de mão entre von der Leyen e Costa.O primeiro-ministro escreveu, entretanto, também no Twitter, que debateu com von der Leyen o "apoio à competitividade das empresas europeias" e a "necessidade de acelerar a transição energética"."Analisámos também o apoio à Ucrânia e a criação de condições para o alargamento", acrescentou o primeiro-ministro português.Este foi o primeiro encontro entre António Costa e von der Leyen este ano. O último foi durante a reunião do Conselho Europeu, em dezembro e, na altura, António Costa defendeu a extensão do mecanismo ibérico para controlar o preço do gás adquirido para a produção de eletricidade.Contudo, não há informações de que Costa tenha abordado o assunto com a presidente da Comissão, apesar da deslocação a Bruxelas do ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, na quarta-feira, para pedir a prorrogação deste mecanismo, juntamente com a ministra espanhola da Transição Ecológica, Teresa Ribera, que tem a pasta da Energia.No último Conselho Europeu, António Costa defendeu a renovação do mecanismo para Portugal e Espanha a partir de maio, que, advogou, "não tem distorcido o mercado e tem permitido às empresas portuguesas sediadas em Portugal e Espanha - e também a França, sempre que adquire energia da Península Ibérica - ter sempre preços francamente mais competitivos do que os que são praticados no mercado internacional".Na manhã desta sexta-feira o primeiro-ministro vai reunir-se com a vice-presidente da Comissão e também comissária para a Competitividade, Margrethe Vestager, às 8h de Bruxelas (7h em Lisboa), e depois com o comissário para o Mercado Interno, Thierry Breton, às 11h de Bruxelas. Assim como aconteceu hoje, não estão previstas declarações no final dos encontros.António Costa vai viajar depois para Gotemburgo, na Suécia, para assistir durante a tarde ao jogo da seleção nacional de andebol contra a seleção cabo-verdiana no Campeonato do Mundo.