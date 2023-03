Trabalhadores do público e privado concentram-se em Lisboa para manifestação nacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Trabalhadores do setor público e privado estão concentrados no Marquês de Pombal, em Lisboa, para uma manifestação nacional convocada pela CGTP-IN, para reivindicarem aumentos salariais e das pensões, que começou com cerca de uma hora de atraso.

Foram vários os autocarros estacionados nas imediações da praça do Marquês de Pombal, onde trabalhadores de vários pontos do país se preparam para descer a Avenida da Liberdade com destino aos Restauradores.

Leia Também Redução das diferenças salariais entre homens e mulheres quase estagnou

Acompanhados por um dispositivo policial, os manifestantes que já chegaram empunham cartazes, faixas e bandeiras e começam a organizar-se para a marcha.

A manifestação nacional é convocada pela CGTP-IN, tendo como lema "Todos a Lisboa! Aumento Geral dos Salários e Pensões - Emergência Nacional", para representar trabalhadores da administração pública dos setores das autarquias, educação, saúde e serviços públicos e também do setor privado, desde a indústria ao comércio, à hotelaria e alimentação, entre outros.

Convocado em 17 de fevereiro, no protesto a intersindical exige o aumento dos salários e pensões "no imediato" de pelo menos 10% ou de 100 euros no mínimo para todos os trabalhadores, bem como a fixação de limites máximos nos preços dos bens e serviços essenciais e a taxação extraordinária "sobre os lucros colossais das grandes empresas".

A manifestação nacional da CGTP acontece um dia depois de uma greve nacional da administração pública, convocada pela Frente Comum de Sindicatos, estrutura da CGTP.