Redução das diferenças salariais entre homens e mulheres quase estagnou

O ritmo a que Portugal está a fechar o fosso salarial entre homens e mulheres quase estagnou. A fatia de remuneração que as trabalhadoras recebem a menos do que os trabalhadores caiu apenas uma décima no último barómetro de diferenças remuneratórias do Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, publicado na última sexta-feira, já após o Dia Internacional da Mulher.





...