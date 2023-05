Supremo abre a porta a nova contagem de faltas por luto

Partilhar artigo



O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) deu razão a uma associação patronal ao decidir que os "dias consecutivos" de faltas por falecimento de familiar previstos no seu contrato coletivo são contados de forma seguida, incluindo dias de descanso. A decisão vale para o caso concreto e, embora possa inspirar decisões semelhantes – até porque a expressão é a dos artigos do Código do Trabalho – a Autoridade para as Condiç...