Força de trabalho nacional ainda terá das maiores quebras na UE

Apesar do aumento da mortalidade na pandemia, a subida da imigração coloca hoje os países da União Europeia (UE) em melhor posição do que há três anos no que toca às projeções para a população a muito longo prazo - e Portugal não é exceção. O país deverá perder menos mão de obra disponível para trabalhar, mas continuará ainda a enfrentar um dos piores ...