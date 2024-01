UE 2024: entre um novo ciclo político e uma economia lenta

A União Europeia prepara-se para enfrentar em 2024 um mar alto de incertezas, riscos e de decisões internas. Desde logo, um novo ciclo político com eleições europeias e a escolha dos altos cargos das instituições comunitárias. Dissipar nuvens de uma eventual recessão e manter a unidade dos 27 na frente externa são outros desafios perante duas guerras às portas do bloco e umas presidenciais norte-americanas imprevisíveis.

No capítulo económico, as previsões apontam para uma recuperação, apesar de modesta, em 2024. Nas suas últimas estimativas, em novembro, a Comissão Europeia previu para 2023 um crescimento do PIB de 0,6% na UE e na Zona Euro. Um crescimento muito tímido resultante do elevado custo de vida, fraca procura externa e restritividade monetária.