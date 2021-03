A Europa não dá cheques às famílias. Devia?

Nos EUA, as famílias já estão a receber pela terceira vez um cheque no correio e tiveram uma redução no preço dos seguros de saúde, por exemplo. Já na Europa, os apoios chegam via Estado social e os líderes batalham ainda para regulamentar o financiamento que haverá de chegar às empresas, tanto através do orçamento europeu, como do novo programa NextGeneration EU, sem nunca esquecer a dívida que ficará por pagar. Como em tudo, há vantagens e desvantagens nos dois modelos: o segredo está em saber escolher como, e quando, optar por cada um deles. margarida peixoto margaridapeixoto@negocios.pt

