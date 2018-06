A mãe de todas as cimeiras pariu um rato

À boa maneira europeia, as expectativas foram sendo, progressiva e consistentemente, reduzidas ao longo dos últimos dias. Porém, este Conselho Europeu, que foi descrito como a mãe de todas as cimeiras, tal o número e complexidade dos dossiers em cima da mesa, acabou por não ir além de acordos mínimos.

Saiu "poucochinho" do Conselho Europeu que terminou esta sexta-feira, pegando numa expressão cara ao primeiro-ministro português, António Costa. Eram grandes as expectativas quanto a um encontro dos líderes europeus que o Politico chamou de "mãe de todas as cimeiras", devido ao elevado número de questões difíceis e divisivas a tratar. E que já pouco augurava de bom.





Mas, olhando para as conclusões que saíram da cimeira, constata-se que a montanha de divergências entre as diferentes capitais só permitiu acordos mínimos que ficam muito aquém das expectativas inicialmente geradas.





Há muito que esta cimeira tinha sido definida como o momento certo para colmatar as deficiências de uma união económica e monetária (UEM) promotora de divergências económicas. E ainda há escassos dias, em Meseberg, nos arredores de Berlim, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, Emmanuel Macron, assinaram uma declaração conjunta que definiu um roteiro para o reforço da integração na área do euro.





Merkel e Macron defenderam que com o fim à vista (marcado para Agosto) do programa de assistência à Grécia, era chegado o momento de abrir um "novo capítulo da moeda única". Mas esta janela de oportunidade, que tinha começado a abrir-se em 2017 com a eleição de Macron e a não constituição de um governo eurocéptico na Holanda, foi-se fechando nos últimos meses.