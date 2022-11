À segunda, PS tira isenção automática do IMI a centros históricos

Governo tinha tentado acabar com a isenção automática de IMI de todos os imóveis sediados em centros históricos no OE 2020, mas uma coligação negativa impediu-o. Três anos depois e com maioria absoluta, conseguiu.

