Acordo fiscal com Angola sem uso três anos depois

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um acordo fiscal entre Portugal e Angola que veio permitir parcerias entre as autoridades tributárias de ambos os países está por ser utilizado quase três anos após ter sido firmado, noticia, esta segunda-feira, o Público Segundo o jornal, até ao momento, não foram lançadas quaisquer ações de controlo em conjunto por parte do Fisco português e angolano para inspecionar pessoas e empresas com relações económicas relevantes em ambos os países.Isto apesar de em Portugal existirem aproximadamente 40 cidadãos naturais de Angola acompanhados pela unidade dos grandes contribuintes.