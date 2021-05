ACT não divulga dados sobre infrações nos TVDE

A inspetora-geral do Trabalho esteve no Parlamento para falar dos motoristas de veículos descaracterizados, atividade que "dificilmente" se confunde com trabalho independente. A ACT diz não ter dados sobre infrações detetadas neste setor.

