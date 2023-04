Advogado do Diabo com António Saraiva: "Está a perder-se uma oportunidade de iniciar reformas"

Já está disponível mais um episódio de "Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica. Neste episódio contamos com a participação de António Saraiva, que liderou a CIP durante 13 anos, para uma análise às reforma que o país necessita.

O ex-presidente da Confederação da Indústria Portuguesa revela o que mais lhe custa não ter conseguido fazer ou mudar durante a mais de uma década à frente da instituição.

Será que os portugueses têm preconceitos contra as empresas? E o que condiciona mais a nossa economia? A demografia ou a produtividade? Que reformas são mais urgentes?

Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.

Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.