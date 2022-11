Advogado do Diabo discute caso de Miguel Alves

* - O videocast foi gravado na quinta-feira de manhã, antes de ser noticiado que Miguel Alves tinha sido acusado pelo MP e antes de este ter pedido a demissão, entretanto aceite por António Costa.





Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios.

Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica.

Desta vez, o "prato principal" é a polémica em torno do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, que culminou esta quinta-feira na sua demissão.



A acusação pelo Ministério Público de um crime de prevaricação enquanto era presidente da Câmara Municipal de Caminha e a ausência de explicações por parte de Miguel Alves revelam falta de transparência? De que forma pode este caso afetar António Costa?



Em discussão está também outra polémica no Governo: a contratação de um jovem de 21 anos sem experiência profissional para o gabinete de Mariana Vieira da Silva. Há alguma justificação para esta contratação ou é um sintoma de vícios de uma maioria absoluta?



Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.