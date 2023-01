Advogado do Diabo diz que CEO da TAP vai continuar no olho do furacão

Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios.

Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica. Neste episódio, voltamos a discutir o caso de Alexandra Reis e da sua saída da TAP. Abordamos também a contratação de Cristiano Ronaldo pelo clube saudita Al-Nasr.





Leia Também Descola no final de maio nova rota da TAP entre Porto e Luanda

A indemnização negociada é legal? Como fica a situação da CEO da TAP depois de a sua gestão ter sido colocada em causa pelo primeiro-ministro e pelo ministro das Finanças? Existe a possibilidade da ex-secretária de Estado do Tesouro ser obrigada a devolver a indemnização à TAP?



Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.