Advogado do Diabo e Pedro Brinca: falta literacia financeira aos gestores das PME?

O economista e docente da Nova SBE acredita que é essencial reforçar o conhecimento dos gestores das pequenas e médias empresas para que as empresas possam implementar nova estratégias de crescimento. Nesse sentido, a Nova SBE lançou o Voice Leadership, um programa de formação, mentoria e networking para PME. Visa aumentar o nível de literacia em gestão porque este é determinante para o crescimento da economia e da competitividade de cinco mil empresas."A economia só cresce se se criar valor", defende o economista Pedro Brinca, lembrando que a melhoria da governação é essencial a esse processo de crescimento.Luís Miguel Henrique acompanha Pedro Brinca na ideia de que é preciso reforçar competências junto de gestores das PME, mas frisa que é também essencial apoiar essas empresas no terreno.O objetivo do programa Voice Leadership é, explica Pedro Brinca, aumentar o PIB nacional em 2% no espaço de três anos.Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.