Afinal a inflação nos EUA abrandou mais do que o estimado em dezembro

Afinal a inflação norte-americana abrandou mais do que o esperado em dezembro, de acordo com a mais recente revisão do gabinete de estatística do Departamento do Trabalho dos EUA.





Numa análise em cadeia (face ao mês anterior), a evolução do índice de preços no consumidor no último mês do ano passado foi revista em baixa, de um crescimento de 0,3% para uma subida de 0,2%.





A inflação "core" – que exclui os alimentos e energia – não foi revista, tendo mantido-se a leitura de que terá crescido 0,3%.





Esta revisão pode significar que a inflação desceu para uma evolução anual de 2,7% no quatro trimestre do ano, menos 0,1 pontos percentuais do que a estimativa rápida da publicada, de acordo com Ian Shepherdson, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics, citado pela CNBC.





Ainda que os dados possam ser um sinal de alívio da política monetária da Reserva Federal (Fed) norte-americana, ainda não foi suficiente para mudar as perspetivas (para um patamar mais otimista) dos investidores no mercado de derivados.





O mercado continua a apontar para que os juros se mantenham inalterados (e portanto elevados) após a reunião do banco central agendada para março, devendo os cortes da taxa dos fundos federais em março.