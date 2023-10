Alemanha ultrapassa Japão como terceira maior economia mundial. A culpa é do iene

Depois de 13 anos no terceiro lugar, o Japão prepara-se para ceder essa posição à Alemanha na lista das maiores economias do mundo em 2023, diz o Fundo Monetário Internacional (FMI). O enfraquecimento do iene em relação ao dólar e ao euro estão por trás desta movimentações.De acordo com as previsões de outubro do FMI, o PIB nominal japonês deve cair 0,2% em 2023 e ficar pelos 4.23 biliões de dólares. Este valor fica abaixo das previsões para o PIB nominal da Alemanha, que o FMI estima que seja de 4,42 biliões de dólares no final de 2023 - uma evolução de 8,4%.Na liderança continuam os Estados Unidos e a China. Os norte-americano ocupam o lugar cimeiro da lista com uma previsão de crescimento do PIB nominal de 5,8% para 26,94 biliões. A China mantém o segundo posto ainda que o PIB nominal recue 1% para 17,7 biliões de dólares.O PIB nominal diz respeito ao nível de atividade económica de um determinado território sem considerar as variações dos preços.A queda do iene em relação ao dólar e ao euro é um dos grandes motivos por trás desta mudança entre as maiores economias do mundo. A moeda japonesa aproxima-se dos 150 ienes por dólar e 160 por euro. É preciso recuar até 2008 para ver valores semelhantes, quando o euro atingiu os 160 ienes.Esta queda deve-se em grande parte às diferenças entre as políticas monetárias japonesas e europeias e norte-americanas. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos a Reserva Federal e Banco Central Europeu (BCE) decidiram pelo aumento das taxas de juro para combater a inflação, o Japão insiste numa política de manutenção dos juros diretores em valores mínimos.O Banco do Japão (o banco central japonês) vai reunir na próxima semana, mas o fim da taxa de juro negativa, diz a Bloomberg, só deve chegar no próximo ano.De acordo com a Bloomberg, a previsão de um crescimento mais estável a longo prazo na Alemanha, ao contrário do que se prevê para o Japão, é um dos principais fatores de preocupação para os decisores políticos japoneses que preparam a execução de um novo pacote económico.O Japão chegou a ocupar a segunda posição desta lista, mas foi superado pela China em 2010.