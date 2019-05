Alexandre Fonseca: Na pole-position da Revolução Digital

"É indispensável que tenhamos pessoas defendidas e preparadas para o mundo digital em que já vivemos, empresas que possam competir no xadrez mundial", afirma Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, num artigo escrito para o Negócios, sob o tema "como pôr Portugal a crescer", no âmbito das comemorações do 16.º aniversário da edição diária.