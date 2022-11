Alexandre Mergulhão: Não englobar rendimentos é “sistema à parte” e regressivo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alexandre Mergulhão, o investigador do ISTCE por trás da análise às notas de liquidação do IRS de 2020 e ao efeito do imposto na distribuição de rendimentos, critica a opção pelo não englobamento de rendimentos, apontando a sua regressividade.





Quais são as principais conclusões deste artigo?