Ana Catarina Mendes: Revisão da lei das ordens “não deve ser luta na praça pública”

O processo de revisão da Lei-quadro das Associações Profissionais, que o PS inaugurou, apresentando um projeto de lei nesse sentido no Parlamento, "não deve ser uma matéria de luta na praça pública, mas sim uma forma de encontrar as melhores soluções para que as ordens profissionais possam responder aos mais jovens, mas também aos que já estão nas profissões e que encontram ainda bloqueios", afirmou esta quarta-feira a líder da bancada parlamentar socialista.

Ana Catarina Mendes, que falava aos jornalistas na apresentação do projeto-lei, reconheceu que "sempre soube que receberia um conjunto de resistências por parte das ordens profissionais", mas disse esperar que o diploma final que venha a ser aprovado se traduza numa "modernização" e em "melhor acesso" às profissões, e, também, em "mais emprego" nas diferentes áreas.

O projeto-lei socialista, tal como o Negócios adiantou, prevê um conjunto de alterações de fundo, incluindo um órgão de supervisão com poderes reforçados, um provedor do cliente obrigatório ou o fim da proibição das sociedades profissionais multidisciplinares. Consagra, também, um levantamento de restrições que hoje existem, nomeadamente em matéria de estágios profissionais e tem vido a ser alvo de críticas por parte das várias Ordens, desde que deu entrada no Parlamento, há três dias.

Ana Catarina Mendes lembrou que este projeto do PS foi apresentado há um ano, na sequência das jornadas parlamentares do partido, e que entretanto foram realizadas audições várias, desde logo às próprias ordens, mas também universidades ou associações profissionais.



Iniciativa "moderada e até bastante recuada"





O resultado final, que o PS já antevia que viesse a ser contestado pelas Ordens, é, ainda assim, uma iniciativa "moderada e até bastante recuada em algumas áreas" salientou, por seu turno, o deputado Ascenso Simões, outro dos signatários do projeto de diploma. "Quisemos iniciar um processo que vai no sentido de provocar uma decisão do Parlamento que esteja à altura das circunstâncias", acrescentou. "Trata-se de concretizar maior transparência, maior regulação, melhor acesso ao mercado de trabalho", sendo que "estamos em presença de uma vasta diversidade de ordens, que não são todas iguais, e temos de ter bastante cuidado na forma como avançamos para esta iniciativa", disse ainda o deputado, lembrando que, uma vez aprovada a lei no Parlamento, será preciso adaptar a ela os estatutos das várias ordens, o que compete igualmente aos deputados aprovar.

Constança Urbano de Sousa, que na bancada PS lidera o grupo de trabalho criado para acompanhar a revisão da lei-quadro das associações profissionais, sublinhou, por seu turno, que "este diploma não esvazia os poderes das ordens", antes vai "recentrá-los naquela que é a sua essência", ou seja, "a sua missão de interesse público". O que aqui se tenta, disse a deputada, é "descorporativizar" nomeadamente o exercício do poder disciplinar.

"Não estamos a tirar poderes às ordens profissionais, estamos a recentrar os poderes que elas devem ter", defendeu.

O projeto de diploma vai ser debatido em plenário no próximo dia 13 e descerá depois à comissão para prosseguir o processo legislativo. "Não iniciámos ainda conversas com os outros grupos parlamentares, mas sublinho que o nosso entendimento é que as ordens profissionais são atores essenciais no quadro das profissões e do mundo laboral em Portugal", sendo que "os tempos exigentes que vivemos n são compatíveis com normas ultrapassadas".





"Estamos disponíveis para em sede de especialidade introduzir alterações que melhorem este projeto", rematou a líder parlamentar.