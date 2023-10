Ana Mendes Godinho: “A ideia é que passem a ter interesse em voltar ao trabalho”

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social diz que com a medida que prevê a acumulação de salário com subsídio, já aprovada, o Governo pretende criar incentivos para que os desempregados de longa duração regressem ao mercado de trabalho.

