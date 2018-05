Anacom avança com 27 propostas para prevenção de incêndios

O regulador das telecomunicações contou com empresas do sector e energéticas, assim como outros organismos, para definir 27 propostas de prevenção para os incêndios. Mas é necessária a actuação de mais de dez entidades.

No rescaldo dos incêndios de Junho e Outubro, as populações afectadas ficaram "privadas de serviço durante vários meses", relembra a Anacom. Para que não se repita a falha, o regulador do sector das telecomunicações tem 27 recomendações – as quais não consegue implementar sozinho, avisa na nota de imprensa.





São 27 medidas, "todas elas de grande importância para aumentar a protecção e resiliência das infra-estruturas", garante a Anacom. Ao longo do documento, há uma preocupação transversal: os traçados aéreos. Nos vários eixos de acção, é referida a necessidade de substituição deste meio de ligação por outros, como as ligações via satélite, subterrâneas ou por feixes hertzianos (rádio). Aliás, aconselha-se que na requalificação das estradas "seja sempre incluída a construção de canal técnico rodoviário ou ferroviário".