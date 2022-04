Analistas, economistas e políticos pedem a Biden o alívio das sanções à Venezuela

Leia Também EUA confirmam viagem de alto nível a Caracas para falar sobre energia

Vinte e cinco analistas, economistas, académicos e políticos venezuelanos enviaram uma carta aberta ao Presidente dos EUA, pedindo a Joe Biden para "aliviar as sanções" internacionais contra a Venezuela."Exortamos ao Governo dos Estados Unidos a negociar posições no melhor interesse do povo venezuelano e a ultrapassar as pressões políticas internas nos EUA que até agora infelizmente têm dificultado o progresso das negociações", explicam na missiva, que é também dirigida aos representantes do setor privado e à sociedade civil venezuelana.No documento, os signatários, apelam ainda ao Governo norte-americano que insista em negociações substantivas e produtivas para resolver a crise venezuelana". Instam ainda o Governo venezuelano, os partidos políticos e a opositora Plataforma Unitária da Venezuela "a retomar os processos de negociação sem demora"."Não há mais tempo a perder. As sanções económicas e a política de máxima pressão não alcançaram os seus objetivos", sublinham.O documento explica ainda que "embora as sanções económicas não estejam na origem da emergência humanitária na Venezuela, exacerbaram gravemente as condições para o cidadão médio venezuelano"."A grande maioria da população vive na pobreza, com insegura alimentar e exposta a severas deficiências de saúde. A eletricidade, o saneamento e a qualidade da água encontram-se num estado de profunda deterioração. As negociações devem colocar as questões humanitárias no centro e fazer avançar a sua solução com a urgência que requerem", explicam.Os signatários sugerem que as negociações político-institucionais e económicas construam confiança e boa vontade para novos acordos, sem posições extremas que outras partes considerem impossíveis de aceitar."75% dos venezuelanos condenam contundentemente as sanções sectoriais e apenas 10% quer que se mantenham. É evidente que estas sanções não beneficiaram o povo venezuelano", sublinham.Por outro lado, explicam que pediram ao Presidente Nicolás Maduro "que aceite reformas políticas e eleitorais significativas e prossiga com a libertação dos presos políticos"."O Governo (venezuelano) deve reconhecer que os acordos não podem estar limitados ao âmbito económico. Também sugerimos à oposição, na Venezuela, a necessidade de se unificar em torno de princípios básicos e realistas que sustentem possíveis acordos. Exortámos a oposição a não ficar refém de vozes extremistas que apenas perpetuam o doloroso 'status quo'", explicam.No documento, pedem ainda materializar acordos "que permitam o regresso de companhias petrolíferas ocidentais e outras privadas para rejuvenescer o sector petrolífero venezuelano, o que irá gerar emprego e promover a produção local. O Governo venezuelano deve permitir que as empresas giram os projetos petrolíferos, os seus contratantes e as receitas de exportação, recebendo ao mesmo tempo os royalties e impostos correspondentes", prosseguem.Pedem ainda que as empresas aportem tecnologia e capital ao setor e que os acordos petrolíferos contribuam para "mitigar a crise humanitária, fornecendo medicamentos, alimentos e combustível, bem como outros bens e serviços necessários para garantir os direitos à saúde, educação, alimentação e qualidade de vida da população através de mecanismos livres de corrupção que envolvam acordos entre o governo e a oposição".Sublinham ainda que com o regresso das empresas ocidentais, a produção petrolífera venezuelana pode aumentar significativamente dentro de alguns meses."O petróleo venezuelano, que até agora tem sido vendido exclusivamente à China com descontos significativos, deverá estar disponível nos mercados americano e mundial para contrariar o efeito da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Venezuela pode mais uma vez contribuir para a segurança energética do mundo livre e potencialmente ajudar a moderar os preços dos combustíveis", afirmam, recordando que "a Venezuela está no hemisfério ocidental".