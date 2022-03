EUA confirmam viagem de alto nível a Caracas para falar sobre energia

A Casa Branca confirmou hoje a viagem de uma delegação de alto nível dos Estados Unidos a Caracas, no fim de semana passado, para reuniões com o Governo venezuelano sobre "segurança energética", num altura de escalada do preço do petróleo.A realização da viagem foi confirmada pela porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, durante uma conferência de imprensa, quando questionada sobre a existência de conversas de alto nível entre Washington e Caracas."O objetivo da viagem (à Venezuela) foi discutir diferentes questões, entre elas, claro, a segurança energética", disse a porta-voz presidencial. Psaki indicou que as discussões com membros do Governo do Presidente venezuelano Nicolás Maduro "ocorreram nos últimos dias" e "continuam".As autoridades norte-americanas, acrescentou, também abordaram a situação dos seis ex-diretores da Citgo (subsidiária da petrolífera estatal venezuelana PDVSA), cinco dos quais são cidadãos norte-americanos e um residente permanente, atualmente preso em Caracas.A porta-voz evitou dar mais detalhes sobre as reuniões com o Governo venezuelano, um dos principais aliados da Rússia na América Latina.O jornal The New York Times, que avançou com a notícia desta viagem, afirma que a delegação norte-americana era chefiada por Juan González, assessor da Casa Branca para a América Latina.Nos últimos dias, a imprensa norte-americana noticiou que o Governo de Joe Biden está a avaliar a possibilidade de suspender parte das sanções petrolíferas à Venezuela com o objetivo de o país caribenho aumentar sua oferta de petróleo bruto, o que poderia ajudar a aliviar a pressão nos mercados internacionais.Os Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump (2017-2021), impuseram duras sanções económicas à Venezuela em 2019, incluindo as exportações de petróleo, principal motor económico venezuelano, que o atual presidente, Joe Biden, mantém desde sua chegada à Casa Branca, em janeiro de 2021.