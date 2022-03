António Costa anuncia nova redução de ISP para atenuar custo dos combustíveis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo compromete-se a fazer uma redução adicional no ISP, já a partir de sexta-feira, para compensar o aumento de receita que obtém através do IVA quando o preço dos combustíveis sobe."Vamos passar a partir de sexta-feira a devolver em redução do ISP todos os potenciais aumentos da receita fiscal em sede de IVA", disse o primeiro-ministro, aos jornalistas.Atualmente, já há um mecanismo de compensação, mas a ideia será aprofundá-lo.

"A medida que estava em vigor tinha a ver com o valor médio anterior. Agora é o valor por litro". Assim, se na próxima semana "houver um aumento de 5 centimos no IVA por litro, vai pagar menos 5 cêntimos" no ISP.





"É mais direto e é calculado por litro", disse, garantindo que a ideia é neutralizar o impacto da subida do preço na parte que o contribuinte entrega ao Estado.



Quanto ao IVA, fica dependente de decisão da Comissão Europeia.



Serão ainda lançadas novas linhas de crédito para "as empresas mais pressionadas".



Relativamente ao gás de botija a ideia "é estender a todos os beneficiários da tarifa social de eletricidade uma subsidiação de 10 euros por garrafa".



Aos jornalistas, António Costa também anunciou subsídios para financiar o custo da energia na indústria, num montante de 150 milhões de euros do fundo ambiental através da tarifa de acesso à rede, mas explicou depois que se referia à medida já anunciada.



O primeiro-ministro anunciou ainda que a União Europeia vai avançar para compras conjuntas de bens agrícolas e de combustíveis.