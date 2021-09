António Costa diz que é preciso por ponto final à precariedade laboral

O secretário-geral do PS, António Costa, defendeu este domingo que é preciso por "ponto final" à precariedade laboral e frisou que a agenda para o "trabalho digno" já foi apresentada à concertação social."(...) Esperemos que rapidamente se chegue a acordo com os parceiros sociais de uma agenda para o trabalho digno e com direitos, que ponha termo à exploração, aos baixos salários, à falta de conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar e que ponha, sobretudo, ponto final nesta regra da precariedade", afirmou.António Costa discursava durante uma ação de pré-campanha na Covilhã, distrito de Castelo Branco, onde participou na apresentação do candidato socialista àquele município, Vítor Pereira, que se recandidata ao cargo.A falar num concelho do interior do país, António Costa assumiu que a situação demográfica do país é um "desafio" nacional e frisou a importância de se adotarem políticas que permitiam inverter a tendência de despovoamento.Entre essas medidas, apontou os apoios aos mais jovens para que estes se possam fixar e constituir família, tendo assumido que a questão da precariedade e da dificuldade da habitação são "obstáculos" que é preciso ultrapassar."Uma sociedade que não se quer conformar com a situação demográfica que nós temos, é uma sociedade que não pode aceitar nem a precariedade como regra no mercado de trabalho, nem a dificuldade no acesso à habitação", apontou.Sobre a precariedade, o também primeiro-ministro explicou que já foi apresentada em sede de concertação social a agenda para o "trabalho digno" e sobre a habitação destacou as verbas que já estão previstas no Plano de Recuperação de Resiliência (PRR) para garantir os "recursos financeiros necessários" para que se assegure habitação condigna e rendas a preços acessíveis.Lembrando que o problema do despovoamento e do envelhecimento se coloca com "particular premência" nos territórios de baixa densidade, António Costa também frisou que a atração de novas empresas é fundamental para inverter esse ciclo, uma vez que, são as empresas que criam emprego e ajudam a fixar população.Nesse sentido, anunciou que no PRR há verbas reservadas "exclusivamente para o interior do país" para investir em áreas de localização empresarial, parques empresariais ou centros de negócios.Além disso, prometeu que a baixa densidade continuará a ser diferenciada ao nível do IRC e que também continuará a ser seguida a política de diferenciação das portagens nos territórios em causa.Apelou ainda ao interior que assuma a sua "centralidade ibérica" e lembrou que o Governo já inscreveu no Orçamento do Estado a nova ligação do distrito de Castelo a Espanha (IC31).António Costa frisou ainda que o PS cumpre as promessas que faz e deu o exemplo do investimento feito no troço da Linha da Beira Baixa entre a Guarda e a Covilhã.O troço esteve encerrado durante 12 anos e reabriu em maio depois de ter sido alvo de obras de beneficiação, sendo que António Costa aproveitou este domingo para fazer essa viagem de comboio entre a Guarda e a Covilhã.Já na Covilhã lembrou que, a promessa de reabrir o troço, tinha sido assumida por ela há quatro anos, na mesma cidade e que foi concretizada.Tal como já tinha feito ao longo de outras ações de pré-campanha por onde passou no fim de semana, destacou que as autarquias são "fundamentais" para concretizar quer o PRR, quer os diferentes programas para o país.