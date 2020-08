António Costa Silva: “Temos todo o sistema bancário dependente de um país exterior”

Para o consultor responsável por definir as linhas norteadoras de uma nova estratégia de desenvolvimento do país, as empresas não podem estar tão dependente de dívida. Costa Silva quer uma banca mais autónoma face ao estrangeiro.

