Um aumento do salário mínimo dos atuais 600 euros para 700 euros no final da legislatura, dentro de quatro anos, seria "perfeitamente razoável", considera António Saraiva, que revela que já começou a discutir o assunto com o Governo indigitado.



Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o presidente da CIP acrescenta que se a economia o permitir seria até "desejável que pudesse ser mais".





Um valor de 700 euros no final da legislatura,"parece-me tão razoável como pode ser outro qualquer. [Um aumento de] cem euros durante a legislatura? Parece-me perfeitamente razoável, mas não estou com isto a amarrar a minha organização a que assim seja. Até podemos ser surpreendidos. Se a economia o permitir até seria desejável que pudesse ser mais", afirma.