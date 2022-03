Ao fim de 20 anos de moeda única, Portugal ficou menos dependente da Zona Euro

Os laços com Espanha apertaram, com a Alemanha atenuaram-se. Mesmo assim, em 20 anos, os três principais parceiros comerciais do país continuam fiéis aos bens portugueses. Além das economias espanhola e alemã, França também persiste.

Ao fim de 20 anos de moeda única, Portugal ficou menos dependente da Zona Euro









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Ao fim de 20 anos de moeda única, Portugal ficou menos dependente da Zona Euro O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar