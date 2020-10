Ao pagar 750 dólares de imposto, Trump mostra porque é multimilionário

Uma reportagem do The New York Times baseada nos dados tributários de Donald Trump mostra que o presidente dos EUA escapou ao pagamento de impostos sobre o rendimento na maior parte das últimas duas décadas e pagou apenas 750 dólares no ano em que foi eleito. Isso não significa que não seja bilionário.





Ao juntar negócios rentáveis com outros que dão enormes prejuízos, a Trump Organization tem conseguido proteger lucros gerados por imóveis de escritórios. É uma versão aprimorada da fórmula usada durante décadas pela classe de proprietários de imóveis nos EUA. Mas perdas tributárias são diferentes de prejuízos operacionais, e os novos dados não mostram necessariamente que o seu império empresarial esteja perto de uma crise, mesmo que tenha dívidas consideráveis.



"No final das contas, a sua declaração mostra que o rendimento e quaisquer deduções são reclamadas contra esse rendimento. É isso", disse Thorne Perkin, presidente da Papamarkou Wellner Asset Management. "Isso não mostra necessariamente o património líquido."





A reportagem do jornal descreveu a extensão das estratégias de redução de impostos de Trump, como deduções de honorários de consultoria para a sua filha e de despesas com cabeleireiro. Com isso, o presidente pagou muito menos do que os americanos mais pobres.





Embora a reportagem levante questões sobre a legalidade de algumas das estratégias, os novos detalhes não afetam a fortuna estimada de Trump, segundo o Índice de Bilionários Bloomberg. O património líquido do presidente baseia-se principalmente no valor dos seus imóveis de escritórios e comerciais, deduzidas as dívidas já conhecidas. O índice estima o seu património líquido em 2,7 mil milhões de dólares em agosto, 300 milhões de dólares a menos em relação a meados de 2019, devido ao impacto da queda dos preços de certos tipos de investimentos imobiliários.





Os imóveis de escritórios de Trump incluem espaços comerciais na Trump Tower, na baixa de Manhattan, e uma participação de 30% em duas torres de escritórios controladas em conjunto com a Vornado Realty Trust. Coletivamente, os ativos são avaliados em cerca de 1,9 mil milhões de dólares, e a parte de Trump na dívida que os onera é de cerca de 670 milhões, o que significa que constituem quase metade do seu património líquido.





Os registos financeiros dos seus campos de golfe na Europa mostram há muito tempo que, depois de incluir itens como depreciação, operam no vermelho. Os dados fiscais obtidos pelo The New York Times revelam que os campos de golfe de Trump nos EUA operam de maneira semelhante.





A depreciação é crucial para investidores imobiliários. Dependendo do tipo de imóvel em questão, podem dar baixa contabilística de parte do seu valor ao longo de uma vida útil pré-determinada federalmente. Isso permite que os investidores reclamem perdas tributárias sobre a propriedade, mesmo quando colocam dinheiro no bolso.





"O que se quer é mostrar o máximo de perdas que for possível nas suas deduções", afirma Perkin, da Papamarkou. "Essa é uma grande vantagem do investimento imobiliário."