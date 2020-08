Aposentações no Estado subiram 27% até julho

Novas pensões da CGA aumentaram 27% nos primeiros sete meses do ano, e a subida foi mais pronunciada no caso das pensões de velhice. Aposentação é a principal via de redução de funcionários públicos. Resta saber se as contratações vão compensar.

