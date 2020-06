Aprovados menos de dois terços dos pedidos de lay-off

Foram cerca de 113,5 mil as empresas que pediram para aderir ao regime de lay-off simplificado, desde o início da crise pandémica. Estes pedidos abrangem 1.315.414 trabalhadores. Segundo a edição desta quinta-feira do Diário de Notícias, foram aprovadas 63% destas solicitações. O DN cita dados oficiais do Ministério do Trabalho, com data de 15 de junho.



Estes números indicam que a taxa de aprovação dos pedidos aumentou ligeiramente em relação ao final de maio, quando a taxa rondava os 60%.