Mais de 80% das empresas pediram prolongamento do lay-off

Há 105 mil empresas com apoios pagos no âmbito do lay-off simplificado e houve 87 mil que pediram o prolongamento do lay-off. Estado gastou 580 milhões de euros com apoios que já abrangem 850 mil pessoas.

O lay-off simplificado, que se manterá até ao final de julho, e que terá novas regras a partir de agosto, já abrangeu 849.715 trabalhadores que pertencem a 105 mil empresas com apoios efetivamente pagos, de acordo com os dados revelados esta terça-feira pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, no Parlamento.





A ministra acrescentou ainda que 87 mil empresas pediram o prolongamento do lay-off, o que corresponde a 82% das que já receberam apoios, e sublinhou como fator positivo nem todas o terem feito.