Assange quer cooperar com Suécia para evitar extradição para EUA

Advogada do fundador do WikiLeaks sublinhou que o grande objetivo de Assange é evitar uma extradição para os Estados Unidos.

A advogada de Julian Assange, Jennifer Robinson, disse este domingo que o fundador do WikiLeaks está preparado para cooperar com as autoridades suecas caso peçam a sua extradição, sublinhando que a prioridade é evitar uma extradição para os Estados Unidos.





Julian Assange está preso em Londres, depois de ter sido detido na quinta-feira na embaixada do Equador em Londres, onde esteve refugiado sete anos.