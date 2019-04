Reuters

A polícia britânica anunciou a detenção de Julian Assange , o co-fundador da Wikileaks . Assange esteve sob asilo político na embaixada do Equador em Londres durante sete anos.A detenção ocorreu pouco depois de o Equador ter decidido retirar o asilo diplomático a Assange. Desde 2012 que Assange se encontrava na embaixada, depois de ter sido acusado de abuso sexual na Suécia. Na altura, o co-fundador da Wikileaks afirmou que caso fosse extraditado para a Suécia, seria detido pelos Estados Unidos e enfrentaria as acusações relativas aos documentos publicados pela Wikileaks - entre eles, centenas de milhares de dados diplomáticos dos EUA.A Wikileaks tinha anunciado que Assange iria ser expulso dentro de horas ou dias e que o Equador tinha um acordo com o Reino Unido.O secretário da Administração Interna britânico afirmou à Reuters que pode confirmar que Assange se encontra em custódia policial e que irá enfrentar a Justiça no Reino Unido.