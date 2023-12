Assimetrias no crescimento regional agravaram-se em 2022

As assimetrias no crescimento acentuaram-se no ano passado, com as regiões portuguesas a crescerem a diferentes velocidades. A área metropolitana de Lisboa (AML) continua a ser a região onde se verifica a maior disparidade do produto interno bruto (PIB) per capita. Já o Algarve e a Madeira foram as regiões onde as assimetrias de crescimento mais aumentaram face ao ano anterior.





...