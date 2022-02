Atividade trava no fim do ano e expectativa baixa

A economia portuguesa fechou o ano de 2021 com o pé no travão e os empresários baixaram ligeiramente as expectativas no arranque de 2022. Os preços na produção continuam a subir.

