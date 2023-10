Ativistas atingem Medina com tinta. "Tenho uma apoiante em relação à subida do IUC", diz

Greve Climática Estudantil". Em comunicado enviado às redações, o grupo diz que esta é uma ação que responde à "recusa do Governo em fazer a transição justa que garante que temos um futuro".



O movimento anunciou também a intenção de, no dia 24, ocuparem o Ministério do Ambiente que consideram representar "a inação geral do nosso Governo em lidar com esta crise". "Vamos mostrar que se o governo se recusa a garantir o nosso futuro, o vamos tomar pelas nossas próprias mãos", acrescenta.





Ainda poucos minutos tinham passado do início da aula aberta de apresentação do Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024) na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e o ministro das Finanças foi atingido por um jato de tinta de verde por uma ativista climática presente no auditório.O protesto começou fora de portas com gritos de protesto, mas veio para dentro do auditório com a ação de uma jovem ativista saída da plateia. A ação foi imediatamente travada pela ação das forças de segurança presentes.Fernando Medina respondeu com ironia dizendo que "pelo menos sei que tenho uma apoiante em relação à subida do IUC". O grupo de cinco ativistas gritava, fora de portas, "sem futuro não há paz".Depois da largos minutos a manifestar-se à porta do auditório, acabaram por ser levados um a um pelos braços pelas forças policiais presentes.O ministro levantou a hipótese de fazer um intervalo na sessão, mas preferiu continuar e a palestra continua apesar do barulho oriundo do lado de fora do auditório principal da FDUL.Filipe Arede Nunes, vice-diretor da FDUL presente na sessão, pediu desculpa em nome da faculdade sublinhando que aquele "é um espaço de debate , mas não é um espaço de violência".Este é já o segundo ataque com tinta verde a membros deste Governo nos últimos meses. Já no final de setembro, o ministro do Ambiente e da Ação Climática Duarte Cordeiro foi atingido com um balão de tinta quando participava numa iniciativa organizada pela CNN Portugal patrocinado pela EDP e a Galp.O ataque, entretanto, já foi reivindicado pelo movimento "(notícia em atualização)