Autoridades preparam ações para controlar fronteiras terrestres em Portugal

Anúncio foi feito pelo gabinete do primeiro-ministro António Costa em comunicado.

Durante o fim de semana vão decorrer ações conjuntas da GNR, SEF e DGS para ações pontuais de controlo da fronteira terrestre, anunciou o gabinete do primeiro-ministro, António Costa, em comunicado.



António Costa anunciou ainda que na próxima segunda-feira irá ter lugar uma reunião por videoconferência dos Ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia para definir medidas de controlo sanitário nas fronteiras internas e externas da União Europeia.





No final dessa reunião, o Governo atuará em conformidade com os demais Estados Membros da União Europeia, mantendo até lá as medidas já adotadas relativamente a voos provenientes da China e Itália, sublinha o comunicado.