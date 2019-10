Aveiro produz espuma para isolamento térmico com restos de rolhas

Usando as sobras do fabrico de rolhas, a Universidade de Aveiro conseguiu produzir espumas para serem utilizadas como isolantes térmicos. Além de promover a economia circular, reaproveitando esta matéria-prima de origem nacional, outro "feito" assinalado é o fabrico através da impressão 3D.

"Sendo a cortiça um material isolante, a sua utilização na produção de espumas 3D de poliuretano [polímero utilizado na produção de vários materiais plásticos] tem a vantagem de ajudar no isolamento, obtendo-se valores de isolamento térmico idênticos às espumas convencionais", salientou Nuno Gama, responsável por este projeto com origem no departamento de Química, que envolveu também Artur Ferreira e Ana Barros-Timmons, do CICECO - Instituto de Materiais de Aveiro.

Numa nota à imprensa divulgada esta segunda-feira, 14 de outubro, a academia aveirense sublinha que em termos de aproveitamento comercial, pelo "aumento da flexibilidade que a cortiça proporcionou", além do isolamento térmico, este material também poderá vir a ser aplicado, por exemplo, na absorção de vibrações ou energia sonora.

Por outro lado, a produção em 3D é mais cara e morosa do que a convencional, mas permite a dispensa dos protótipos e peças personalizadas. O custo atual ainda inviabiliza a produção de painéis para habitações, mas os investigadores acreditam que "a diminuição dos custos associados à técnica poderá tornar viável a utilização destes materiais no isolamento de produtos com elevado valor acrescentado".