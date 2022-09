Banco de Inglaterra afirma que notas com cara da Rainha ainda são válidas

Leia Também Rainha Isabel II morreu esta quinta-feira aos 96 anos





Leia Também Carlos III proclamado rei do Reino Unido

enquanto recebe homenagens, estando o palácio de portas abertas.

O Banco de Inglaterra já veio a público prestar esclarecimentos sobre a validade da nota física da libra esterlina, com a imagem da Rainha Isabel II e o veredicto é que permanece válida."As notas atuais com a imagem da sua majestade a Rainha vão continuar a ter validade legal. Um novo anúncio relativo às notas do Banco de Inglaterra vai ser feito, uma vez que o período de luto tenha sido feito", esclareceu o banco central do país.A Rainha de Inglaterra foi a primeira monarca a figurar nas notas do Banco."É com profunda tristeza que soube da morte de sua majestade a Rainha. Em nome de todos os funcionários do banco gostaria de transmitir as minhas mais profundas condolências à Família Real", disse Andrew Bailey, governador da autoridade monetária.A Rainha Isabel II morreu esta quinta-feira, aos 96 anos em Balmoral, na Escócia, ao fim de sete décadas de reinado.O protocolo "Ponte de Londres" já está em vigor e dentro de dois dias, o caixão de Isabel II será levado ao Palácio de Buckingham ao Westminster Hall onde irá permanecer durante mais quatro dias,