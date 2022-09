Rainha Isabel II morreu esta quinta-feira aos 96 anos

Leia Também Saúde de Isabel II gera preocupação na Família Real britânica

Países e líderes da Comunidade das Nações também serão informados.



Ao mesmo tempo, as televisões britânicas ficam de luto e transmitem apenas imagens da Rainha. A notícia torna-se oficial com a colocação de um aviso nos portões do Palácio de Buckingham.





A rainha de Inglaterra morreu esta quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Ao fim de sete décadas de reinado, a monarca britânica faleceu aos 96 anos em Baltimore, na Escócia, na sua residência de férias.Durante a manhã, os médicos que seguiam a monarca decidiram colocá-la sob vigilância e chamar ao local os membros da Família Real. Após esse momento, comunicado oficialmente pelo Palácio de Buckingham, algo pouco usual em situações semelhantes anteriores, foram tomados todos os passos descritos no protocolo "Ponte de Londres".O plano, divulgado em 2017 pelo Guardian (até então era secreto), descrevia todos os passos a serem tomados em caso de morte da Rainha Isabel II.O protocolo prevê, primeiro, a comunicação ao chefe de Governo, neste caso, Liz Truss que tomou posse nesta terça-feira. Depois a primeira-ministra comunica o óbito aos 15 países onde a monarca é soberana.Ainda esta quinta-feira, o Príncipe Carlos, de 78 anos, assumirá o posto de Rei.Ainda de acordo com o protocolo "Ponte de Londres", nesta sexta-feira, Carlos fará o seu primeiro discurso como monarca soberano. Em seguida, parirá para um périplo pelo Reino Unido para visitar os líderes do governo.Dentro de quatro dias, o caixão de Isabel II será conduzido do Palácio de Buckingham ao Westminster Hall, onde ficará por mais quatro dias, enquanto recebe homenagens, estando o palácio de portas abertas.O funeral deve ocorrer entre 10 e 12 dias após a morte da rainha. O dia será feriado oficial no Reino Unido e a bolsa de Londres também não irá funcionar.Entretanto, o hino será alterado para "God save the king" e a moeda terá o rosto do novo Rei.